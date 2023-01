Comment mettre fin à une indivision successorale

Il est important de faire un testament. (© Fotolia)

Pour limiter des conflits potentiels, il est important de rédiger un testament et de le faire avec toute l’attention nécessaire.

La création d’une indivision successorale : elle est, la plupart du temps, automatique. Sans l’existence d’un testament ayant pour objet ou pour conséquence d’éviter la création d’une indivision, celle-ci est susceptible de se mettre en place dès qu’il y a plus d’un seul héritier.

Les biens successoraux et tout particulièrement les immeubles sont alors dits en indivision et leurs propriétaires indivis des indivisaires. L’indivision peut porter sur la pleine propriété mais aussi sur la nue-propriété et/ou sur l’usufruit dans l’hypothèse d’un démembrement. Bien entendu, qui dit indivision dit la plupart du temps fin de celle-ci, autrement dit partage et, le plus souvent, notamment s’agissant des immeubles, paiement du droit de partage et des frais notariés.

Comment éviter l’indivision

La meilleure solution et la plus pratique est d’attribuer par testament chaque bien considéré à tel ou tel héritier qui le recevra donc en pleine propriété ou en démembrement hors toute indivision si un héritier reçoit l’usufruit et l’autre la nue-propriété.

À l’évidence, il est aussi possible d’anticiper la succession par une ou plusieurs donations, chaque donataire recevant un bien divis et non indivis. De façon plus complexe, le fait de désigner un légataire universel peut être un moyen d’éviter les indivisions, le légataire recevant la totalité de la succession, charge à lui