Comment Macron veut rendre hommage aux soldats de Barkhane à Noël

A l'Elysée, la question s'est très vite posée dans le sillage du crash de deux hélicoptères aux confins du Mali le 25 novembre. Comment adresser une attention particulière aux soldats de la force Barkhane, à l'occasion du Noël anticipé qu'Emmanuel Macron a pris l'habitude de partager avec les militaires projetés en opération, en fin d'année ? Un moment toujours délicat pour les soldats déployés en opération, loin de leurs familles, d'autant plus douloureux que 13 des leurs sont morts en mission.Pour cette édition 2019, le chef de l'Etat avait en effet prévu de partager un repas ce vendredi soir avec les militaires des Forces françaises en Côte d'Ivoire, dans le camp de Port-Bouët, près d'Abidjan. Le programme devrait rester inchangé. La logistique des déplacements présidentiels est très lourde. En haut lieu, on a jugé opportun de ne pas infliger une surcharge de travail à des soldats extrêmement sollicités par une guerre compliquée contre les djihadistes qui sévissent dans le Sahel. Il a également été estimé que faire un long « festin » de Noël à Gao, la base malienne endeuillée, n'aurait pas été approprié. VIDÉO. Dans l'enfer d'un sanctuaire djihadiste avec les soldats français Pour autant, l'Elysée a tenu à manifester une attention particulière à ces soldats de la force Barkhane. Notamment en faisant participer une poignée d'entre eux aux festivités ivoiriennes. Selon nos informations, une dizaine de militaires engagés dans la mission tragique du 25 novembre devraient être présents à Abidjan. Ils devraient y rencontrer Emmanuel Macron et partager un « temps d'échange » avec lui.Le chef de l'Etat les verra dès son arrivée en Côte d'Ivoire. Manière de rendre hommage à ces troupes très affectées par la mort de 13 de leurs compagnons d'armes, à défaut de passer une longue soirée avec eux sur leurs bases, comme il a pu le faire à deux reprises, par le passé, ...