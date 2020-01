Comment Lyon doit gérer son crack Rayan Cherki

Même « papy » Mbappé, 21 ans déjà, y est allé de son petit commentaire sur Twitter. « Faut pas trop lui parler d'âge, hein », a lâché le champion du monde parisien. Samedi soir, Rayan Cherki, 16 ans (il aura 17 ans... le 17 août) a explosé à la face du foot français. Auteur d'un doublé et de deux passes décisives contre le FC Nantes, le talent brut a porté l'OL en 8e de finale de la Coupe de France. Comme un symbole, son show a eu pour cadre la Beaujoire, un stade où se sont révélés, par le passé, pléthore de jeunes talents. Faut pas trop lui parler d'âge hein . @rayan_cherki https://t.co/lqZ6ihu600-- Kylian Mbappé (@KMbappe) January 18, 2020 C'est tout le défi de l'OL avec Cherki. Alors oui, les pépites, Lyon connaît. Benzema, Lacazette, Fekir, Tolisso et consorts. Lyon sait former, c'est indéniable. Mais là, beaucoup d'éducateurs soufflent n'avoir jamais vu, au centre de formation rhodanien, un joueur aussi fort, aussi doué et aussi facile. Tout va tellement vite avec ce garçon.Rudi Garcia, dès son premier match à la tête de l'OL, a lancé Cherki dans le grand bain de la L1 contre Dijon le 19 octobre 2019 (0-0). Samedi soir, il a tenté de calmer tout le monde : « Mon rôle est aussi d'abaisser un peu les niveaux, parce que tout le monde va le porter aux nues et ça va être un grand danger s'il ne m'écoute plus, ne travaille plus et pense que c'est arrivé. »«Il a une maturité extraordinaire pour son âge»Garcia le sait. L'attente est grande. « Le talent et la maturité n'ont pas d'âge, souffle Fleury Di Nallo, le meilleur buteur de l'histoire de l'OL. Mais il faut le protéger. L'OL sait le faire. » « On va bien l'encadrer », promet Bertrand Traoré. Mais à 16 ans, il n'étonne pas que par son talent. Tous, à Lyon, se retrouvent sur la maturité du garçon. « 16 ans, ça paraît fou, mais il a une maturité extraordinaire pour son âge », confie Martin Terrier, son ...