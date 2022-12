Comment Luis Enrique a refait de l'Espagne une équipe sexy

Bien placée pour terminer en tête de sa poule, la Roja est peut-être l'équipe la plus cohérente de ce Mondial. Et c'est en grande partie grâce à Luis Enrique, un sélectionneur à l'image de son groupe.

Une nomination controversée

, lâchait Luis Enrique, à vélo, casque vissé sur le crâne et lunettes de soleil posées sur le nez, dans une vidéo publiée dans saInstagram dimanche dernier. Quelques heures après sa sortie, au stade d'Al Bayt, saest tenue en échec par la(1-1) . Pas grave, l'Espagne est toujours en tête de son groupe E. L'ancien coach du Barça fait un gros câlin à Hansi Flick, puis file aux vestiaires. Le lendemain, il lance un stream Twitch, sur sa chaise. Bref, c'est la Coupe du monde du kiff pour Luis Enrique. Personnage clivant en Espagne, l'ex-entraîneur de la Roma paraît apaisé depuis son retour en sélection, en novembre 2019, quelques mois après la dramatique perte de sa fille. Pourtant, la route fut longue. Lors de sa nomination, le 19 juillet 2018, à la suite de l'imbroglio entre Julen Lopetegui et la fédération espagnole avant le Mondial russe, l'Asturien ne fait pas franchement l'unanimité.Étiquetté comme un fervent anti-madrilène et partisan du FC Barcelone, Luis Enrique a rapidement subi les foudres des journaux de la capitale, habitués ces dernières années à ce que la RFEF nomme à la tête de la sélection un coach plutôt marqué Real Madrid que Barça. Depuis 2008 et le départ de Luis Aragonés, il est le premier sélectionneur à s'être assis sur le banc des. Certains joueurs catalans, toutefois, n'ont pas forcément été ravis de son arrivée en sélection. Notamment Jordi Alba, qui avait déclaré :, lorsque ce dernier avait quitté la Catalogne. D'abord écarté, le latéral gauche est (re)devenu un élément clé de la sélection., félicitait Enrique après le nul face aux Allemands. Globalement, ses premiers mois sont laborieux, alors qu'il doit rapidement se mettre en retrait afin de rester au chevet de sa… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com