Comment les préparateurs physiques gèrent la période de confinement

Comment bien gérer le corps et le rythme des joueurs enfermés à domicile en cette longue et imprévisible période de confinement, alors qu'une fin de saison ultra chargée impossible à anticiper pourrait voir le jour ? Réponse avec trois préparateurs physiques français exerçant pour des clubs professionnels ou pour l'équipe de France, et pour qui le télétravail est obligatoire... malgré le manque de réseau parfois observé dans leur maison de campagne.

Casting :

Benoît Pickeu : Préparateur physique d'Angers.

Olivier Rodríguez : Préparateur physique du Havre.

Steeven Mandin : Préparateur physique de l'équipe de France Espoirs (ex TFC et HAC)

"L'objectif d'une prépa, c'est quand même de se rapprocher du rythme d'un match. Or, pas évident de sprinter dans un appartement..."Steeven Mandin

Vu l'inconnue dans laquelle on nage et sachant qu'il y a la possibilité d'un sprint de dix matchs à la reprise, on a opté pour un maintien de la condition physique au maximum. Il s'agit de trouver des solutions individuelles, en fonction des moyens de chaque joueur : le lieu où il est, s'il dispose d'un jardin, de matériel...Dès que Paul Le Guen a décidé de suspendre les entraînements, j'ai envoyé un programme d'entretien aux joueurs. Vu les directives, il n'était pas question que je leur demande de faire du footing ou du vélo. J'ai donc proposé des exercices à réaliser à la maison, à base de gainages, pompes, abdos, corde à sauter... Tout ça afin de balayer large, réviser les gammes athlétiques, travailler la synchronisation ou la coordination, et de ne pas oublier le fractionné. La phase 2, ce sera du circuit training.J'ai quitté le TFC le 4 mars et je n'ai pas de solution miracle, mais jepréconise des programmes individualisés. Avec des exercices qui évitent des excès cardio, car il est dangereux de trop solliciter le système cardio-vasculaire quand on est enfermé comme ça. Il faut donc des petits exercices répétés, qui permettent de monter progressivement le cardio ou au moins de l'entretenir, et du renforcement musculaire.