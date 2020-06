Comment les Pays-Bas ont foiré leur Mondial 90

Désignés "meilleurs favoris" parmi les prétendants au titre mondial que sont l'Argentine, l'Italie et l'Allemagne, les Pays-Bas se sont lamentablement vautrés en 1990. Une nouvelle génération dorée, championne d'Europe en titre, portée par le trio Gullit-Rijkaard-Van Basten, est passée à côté de son destin, victime des chamailleries légendaires made in Holland...

En 8es à l'arrache...

À quelques minutes du coup d'envoi du Pays-Bas-Égypte du groupe F, Bernard Père, commentateur d', questionne son consultant de luxe Michel Hidalgo sur le supposé statut de favori des Néerlandais, champions d'Europe 1988, pour cette Coupe du monde en Italie. Et là, c'est la douche froide :Mais comment peut-on douter de cesqui alignent leur trio Gullit-Rijkaard-Van Basten, vainqueurs à nouveau de la Ligue des champions avec AC Milan ?De plus, l'équipe type victorieuse de l'Euro 88 a été quasiment reconduite, avec sa cohorte du PSV, Van Breukelen en tête et Ronald Koeman passé au Barça. Tactiquement, les Hollandais évoluent dans un système mixte 4-4-2 et 4-5-1 en losange selon le positionnement de Gullit, devant, qui fait la paire avec Van Basten. Par rapport à 1988, le départ d'Arnold Mühren et le retrait précoce de Gerald Vannenburg, le quatuor du milieu en diamant seront Gullit en pointe haute, avec derrière les deux ajacides Richard Witschge et John van't Schip. Au choix, Kieft, Gilhaus ou Winter complèteront ce losange. Derrière ces quatre, deuxième cœur du jeu redoutable : Wouters, Rijkaard, Koeman. Les infatigables Van Tiggelen et Van Aerle ramonent les couloirs. Le sélectionneur Leo Beenhakker qui coache alors l'Ajax affiche une sacrée carte de visite : trois saisons au Real Madrid de 1986 à 1989 pour trois Liga d'affilée, dont un doublé en 89 ! Les Pays-Bas sont parés, croit-on. Mais tout va aller de travers... Face à une Égypte défensive, lesrament jusqu'à la 58e qui voit Kieft ouvrir le score (1-0). Les deux points de la victoire sont dans la poche. Tout roule : la veille, l'Angleterre et l'Irlande se sont neutralisées (1-1). Et puis à la 88e, sur un long ballon, Hossam Hassan échappe aux deux centraux,