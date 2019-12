Comment les opérateurs mobiles gonflent vos factures sans votre accord

On ne sait plus comment classer Free. Est-il toujours le trublion salutaire qui a fait baisser le prix des forfaits télécom fixe et mobile pour tous dans les années 2000 ? Ou est-il devenu un géant qui méprise ses abonnés ? Depuis le 6 décembre, on penche un peu plus pour le second. Qu'y a-t-il de pire, en effet, que d'augmenter le prix d'un abonnement en essayant de le cacher au client ? C'est bien ce que fait Free en faisant souscrire automatiquement à ses millions d'abonnés fixe et mobile (sauf les forfaits à 2 euros) l'option Youboox One, qui donne accès à 250 000 livres, BD et titres de presse pour 0,99 euro par mois, soit une augmentation de 2 à 10 % selon les forfaits. Cela permet à l'opérateur d'augmenter son revenu moyen par abonné (ARPU), l'indicateur économique le plus important pour le secteur.Free est droit dans ses bottes : « Un message a été envoyé à tous les abonnés concernés, ils sont au courant », nous assure une porte-parole du groupe. Certes, mais quel message ! Son objet mentionne-t-il une augmentation de prix ? Non. L'email s'intitule « Information concernant le service Youboox One » : quand on n'a jamais entendu parler de ce service, on pense immédiatement à un spam. Si l'on ouvre le message, le gros titre est-il plus clair ? Non plus. « Vous allez prochainement profiter de contenus supplémentaires sur Youboox One ! » s'emballe Free. Il faut attendre la fin du troisième paragraphe pour trouver...