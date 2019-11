La découverte d'un submersible rempli de trois tonnes de cocaïne au large de la Galice illustre les capacités technologiques, et les nouvelles routes de contrebande, des narcotrafiquants.

« Substances et dépendances ». La découverte d'un sous-marin rempli de trois tonnes de cocaïne au large des côtes de Galice cette semaine, a été décrite par les autorités espagnoles comme « une opération historique », car c'est « la première fois que ce système de transport de drogue est détecté en Europe ».

« Il y aura un avant et un après cette opération, en ce qui concerne la lutte contre le narcotrafic », s'est félicité le préfet de la région, Javier Losada de Azpiazu, alors que l'engin de 22 mètres était difficilement remorqué vers le port d'Aldan, près de Vigo, pour y être décortiqué. Les médias locaux ont suivi de jour en jour, en images et en vidéo, la lente émergence de ce « narco sous-marin ».

Sa capture est l'aboutissement d'une coopération internationale, impliquant les services de Colombie, des Etats-Unis, du Portugal et d'Espagne, dont les détails ne sont pas encore connus. Mais si c'est bien la première fois qu'un tel engin est capturé au large de l'Europe, ce serait loin d'être le premier à faire le chemin depuis les centres de production de cocaïne d'Amérique du Sud.

Des sources proches de l'enquête citées par El Pais pensent que l'embarcation, fabriquée en Guyane, pilotée par des Equatoriens et commanditée par des trafiquants colombiens, « opérait depuis des années » et pouvait faire « au moins deux allers-retours par an », soit plus de 24 000 kilomètres sous la surface de l'océan Atlantique. Elles pensent aussi que les fonds des côtes galiciennes pourraient contenir bien d'autres carcasses de « narcos sous-marins », passés entre les mailles et abandonnées une fois vidés de leurs cargaisons.

