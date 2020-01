Comment les États-Unis ont été humilés en Irak

C'est une véritable gifle qu'ont reçue les Etats-Unis en Irak, dix sept ans après avoir renversé l'ancien président irakien Saddam Hussein. La plus grande ambassade américaine au monde, située dans la « Zone verte » ? le quartier le plus sécurisé de Bagdad ? a été envahie mardi par des centaines de manifestants irakiens réclamant le départ des 5 200 derniers soldats américains encore présents dans le pays. Lire aussi En Irak, la guerre Iran-États-Unis a déjà commencé« Mort aux Etats-Unis ! », « L'Amérique est le grand Satan ! », ont scandé les contestataires en pénétrant à l'intérieur de l'enceinte diplomatique, sous le regard passif des forces de sécurité irakiennes, que les Américains ont pourtant contribué à former au lendemain de leur intervention en 2003. Des slogans qui rappellent ceux prononcés il y a quarante ans au sein de l'ambassade américaine à Téhéran, par les étudiants islamistes qui avaient pris en otage 56 diplomates américains durant 444 jours, signant le début d'une inimitié qui a toujours cours aujourd'hui entre l'Iran et les Etats-Unis.« Du siège de leur ambassade à Téhéran en 1979 à Bagdad en 2019, l'Histoire se répète », a souligné sur Twitter Abu Alaa Al-Awalae, Secrétaire général des Brigages Sayyid al-Shuhada, une faction appartenant aux « unités de mobilisation populaire » ou « Hachd al-Chaabi ». Créées en 2014 pour lutter contre l'organisation État...