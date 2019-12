Comment les embouteillages au sommet de l'Everest deviennent des pièges mortels

L'encombrement sur le plus haut sommet du monde multiplie les risques d'engelures, de chutes, d'épuisement. Explications et témoignages en images.

En plus du froid, du vent, de l'altitude ou des avalanches, les alpinistes qui gravissent le plus haut sommet du monde, l'Everest, doivent désormais se prémunir d'un nouveau danger mortel : les embouteillages.

Des photos et des vidéos prises les 22 et 23 mai montrent des files d'attentes d'alpinistes à 8 848 mètres. Une situation critique, qui oblige certains alpinistes à attendre une heure avant d'atteindre le sommet, d'autres devant rebrousser chemin. Rester autant de temps immobile expose les alpinistes aux chutes, aux engelures ou au mal aigu des montagnes. Là seraient les causes d'une hausse de la mortalité sur l'Everest en 2019.

Selon les spécialistes, parmi les onze personnes mortes sur l'Everest en 2019, les embouteillages sont mis en cause dans quatre décès.