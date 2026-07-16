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Comment les coureurs du Tour de France suivent la Coupe du monde ?
information fournie par So Foot 16/07/2026 à 00:12

Comment les coureurs du Tour de France suivent la Coupe du monde ?

Comment les coureurs du Tour de France suivent la Coupe du monde ?

Entre les matchs dans la chambre après les étapes, les chambrages des coureurs et les maillots des équipes nationales, le Tour de France vit au rythme de la Coupe du monde. Immersion au cœur du peloton.

Le Tour de France avance à vive allure en direction de Bergerac. L’asphalte des routes de Dordogne dépasse les 50 degrés. Niché au-dessus de leur tête, le soleil tape sur le casque des 176 coureurs encore engagés dans cette Grande Boucle. Pour braver cette chaleur insoutenable, les forçats de la route s’arrosent le corps et portent des gilets remplis de glaçons. D’autres décident de se rafraîchir l’esprit en parlant des matchs de la Coupe du monde. Kevin Vauquelin est l’un d’eux. Grand sourire aux lèvres, la révélation du Tour 2024 s’était donné la peine dans l’étape de samedi de redescendre en queue de peloton pour charrier Remco Evenepoel. « Il a le seum. Hier soir, ils ont perdu. Il y a plus de Belges », balançait le Français à l’ancien joueur d’Anderlecht, toujours abattu par la défaite de la veille des Diables rouges contre l’Espagne en quarts de finale de la Coupe du monde.

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Par Mathis Blineau-Choëmet pour SOFOOT.com

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