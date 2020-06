Comment les compagnies low cost espèrent profiter de la crise

La fin des restrictions de distance de déplacement et l'ouverture prochaine des frontières entre pays européens donnent le feu vert à la reprise du transport aérien moyen-courrier. En même temps, le passager reprend confiance, rassuré par l'organisation de la distanciation dans les aéroports et par le système sophistiqué de filtration et de renouvellement de l'air à bord des avions. FlightRadar a recensé 9 050 vols dans le monde le 1er juin à 15 heures GMT, soit 48 % du nombre de vols enregistrés à la même heure un an auparavant. Il s'élevait à 17 626. Mais la donne a changé car les États accompagnent désormais leurs aides financières de recommandations impératives concernant les dessertes. La plus en vue concerne Air France, qui ne doit plus proposer de lignes aériennes intérieures si le TGV assure la même mission en moins de deux heures trente. Soit dit en passant, cette contrainte enlève une épine du pied à la compagnie nationale car les vols domestiques génèrent une part importante de son déficit, 189 millions d'euros de pertes au dernier exercice. L'État aide ainsi Air France à réaliser cette douloureuse opération de réduction de 40 % du trafic domestique. Cet objectif défini par Ben Smith, le patron du groupe, a été annoncé la semaine dernière, lors de l'assemblée générale des actionnaires.

Pour Air France, renoncer à

