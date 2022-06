Comment les clubs de National font-ils leur mercato sans cellule de recrutement ?

Les recruteurs et analystes vidéo sont devenus des rouages essentiels du football moderne. Saint-Brieuc et Le Puy, dénués d'une cellule de recrutement, n'en savent rien. Président ou entraîneur doivent s'improviser scout et directeur sportif à chaque mercato. Plongée dans une partie de Football Manager dans la vraie vie.

"Le premier recrutement, c'est de conserver les joueurs qu'on souhaite garder." Guillaume Allanou, président du Stade briochin

Guillaume Allanou décroche dès la première sonnerie. En cette période de mercato, il ne lâche pas son smartphone., détaille-t-il. Il faut dire que l'homme à la grande carcasse et à la longue chevelure cumule les mandats. Le président du Stade briochin est aussi entraîneur de la réserve et directeur sportif. Et même enquêteur selon ses dires. Car la cellule de recrutement du septième de National se limite à, en rigole-t-il. Il mentionne aussi le coup de main de la part d'unÀ plus de 700 kilomètres des Côtes-d'Armor, en Haute-Loire, Roland Vieira lui non plus n'est pas en train de savourer des vacances pourtant bien méritées après la remontée du Puy Foot en National . Il cumule lui aussi plusieurs casquettes. À celle d'entraîneur, il ajoute celle de recruteur., pose-t-il.Zone tampon entre les mondes professionnel et amateur, le National possède des clubs au passé récent en Ligue 2 avec des infrastructures de qualité et un grand nombre d'employés. Et d'autres qui doivent faire preuve d'ingéniosité sur le marché des transferts à cause d'un portefeuille très mince et de l'absence de recruteurs dévoués à cette tâche.

