Comment les Bleus vont concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège

L’équipe de France n’a plus gagné son troisième match de Coupe du monde depuis 2006. Sous Didier Deschamps, absent vendredi en raison d'un deuil, elle a même cultivé l’habitude des matchs nuls, dans tous les sens du terme (6 sur 7). Pas d’inquiétude, les Bleus savent comment concocter un bon p’tit 0-0 contre la Norvège.

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Les remplaçants se plaignent souvent d’être remplaçants, mais quand ils jouent, on comprend pourquoi ils sont remplaçants. Pour ce match contre la Norvège, soyez donc sûrs que Deschamps – qui ne sera pas sur le banc à la suite du décès de sa mère – fera kiffer ses finisseurs et ses lofteurs en faisant tourner, malgré l’importance de conserver cette première place. Après avoir passé plus de quinze jours à errer dans la salle de muscu de l’hôtel bostonien des Bleus, quelques joueurs vont pouvoir se dégourdir les jambes, le cul entre deux chaises : ils n’ont plus le rythme mais ils ont le talent. Quand Rayan Cherki tentera de glisser des petits ponts, Zaïre-Emery enchaînera les passes latérales pour passer le temps. Résultat : un match chiant, une heure et demie de perdue, et aucun enseignement à tirer. Comme depuis 2006, bordel !

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Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com