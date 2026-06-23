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Comment les Bleus vont concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 23:54

Comment les Bleus vont concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège

Comment les Bleus vont concocter un bon petit 0-0 contre la Norvège

L’équipe de France n’a plus gagné son troisième match de Coupe du monde depuis 2006. Sous Didier Deschamps, absent vendredi en raison d'un deuil, elle a même cultivé l’habitude des matchs nuls, dans tous les sens du terme (6 sur 7). Pas d’inquiétude, les Bleus savent comment concocter un bon p’tit 0-0 contre la Norvège.

→ Sortir les coiffeurs

Les remplaçants se plaignent souvent d’être remplaçants, mais quand ils jouent, on comprend pourquoi ils sont remplaçants. Pour ce match contre la Norvège, soyez donc sûrs que Deschamps – qui ne sera pas sur le banc à la suite du décès de sa mère – fera kiffer ses finisseurs et ses lofteurs en faisant tourner, malgré l’importance de conserver cette première place. Après avoir passé plus de quinze jours à errer dans la salle de muscu de l’hôtel bostonien des Bleus, quelques joueurs vont pouvoir se dégourdir les jambes, le cul entre deux chaises : ils n’ont plus le rythme mais ils ont le talent. Quand Rayan Cherki tentera de glisser des petits ponts, Zaïre-Emery enchaînera les passes latérales pour passer le temps. Résultat : un match chiant, une heure et demie de perdue, et aucun enseignement à tirer. Comme depuis 2006, bordel !

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com

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