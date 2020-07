Comment les Bleus ont raté le Mondial 70

Si le Mondial 1970 était une grande fête, l'équipe de France s'est fait recaler devant l'entrée, avec, notamment, une défaite à domicile embarrassante contre la Norvège en éliminatoire. C'était l'époque où le football français était médiocre...

"On n'emmène pas de Beatles en Angleterre !"

Est-ce la lettre qui s'est perdue dans la nature ? Ou bien le courrier n'a-t-il jamais été envoyé ? C'est en ouvrant le journal, un matin, que Gilbert Gress a appris par surprise qu'il était retenu avec les Bleus pour affronter la Norvège, en ouverture de la campagne éliminatoire du Mondial 1970., rembobine l'Alsacien. Qui n'a guère de doute sur la fiabilité des services postaux à l'automne 1968.Gilbert Gress et l'équipe nationale, ça n'a jamais été une histoire d'amour. Plutôt un crêpage de chignon, au sens propre, comme au figuré. Deux ans et demi avant le match face à la Norvège, l'ancien attaquant de Strasbourg et de l'OM est sélectionné dans le groupe France qui doit disputer un match amical à l'extérieur contre l'URSS, en guise de dernière préparation à la Coupe du monde 1966., situe Gress."Tu joues à Moscou, prépare-toi.""Écoute, j'ai reçu un coup de fil du bureau fédéral de Paris, il faut que tu te coupes les cheveux, on n'emmène pas de Beatles en Angleterre !"L'attaquant du Racing ne jouera pas à Moscou et ne sera pas sélectionné pour la World Cup 1966."J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle.""Et la bonne, c'est qu'il y a le club de Stuttgart qui nous attend à l'hôtel du Rhin pour signer un contrat de trois ans."