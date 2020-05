Comment les Bleus ont galéré à se qualifier pour l'Euro 2000

Ils sont champions d'Europe et n'ont jamais été aussi forts. Même pas en 1998. Les Bleus sont au sommet de leur art en 2000. Pourtant, tout ça aurait bien pu ne jamais avoir lieu. Retour sur des éliminatoires de galériens entre baryton islandais, bourde de gardien et même un penalty de Frank Lebœuf.

Mais qu'a-t-il vraiment voulu dire ? Octobre 1999, les Bleus sont tout juste qualifiés pour l'Euro en Belgique et au Pays-Bas quand Roger Lemerre lâche cette phrase sibylline.Laisse-t-il entendre que l'idée de démissionner lui a traversé l'esprit ? Qu'il ne peut pas tout dire ? Et que vient faire dans l'histoire ce chapeau, lui qui ne couvre jamais sa tête ? Depuis plusieurs mois, l'adjoint bonhomme et confident a laissé place à un numéro un inquiet et contrarié. Parano, déjà, un peu. Il est surtout un sélectionneur qui sait être passé très près du déshonneur suprême d'échouer en qualification avec une équipe championne du monde. Reconnu comme l'apothéose de la génération Zidane, le titre de champion d'Europe est celui d'une équipe arrivée à son apogée, à la fois plus forte et romantique (donc française) que deux ans plus tôt. Oui, peut-être. Mais c'est juste oublier que la redescente a bien failli être fatale derrière le 12 juillet 1998. Champion du monde ou pas, les qualifications restent parsemées de chausse-trappes avec ses terrains pelés et ses matchs où il y a tout à perdre et peu à gagner. C'est un peu comme, résume bien ce gourmet de Youri Djorkaeff.Forcément, le retour à la vie normale pique un peu. Alors que Laurent Blanc - encore suspendu pour sa pichenette sur Slaven Bili? - en profite pour assister au concert de Johnny au Stade de France, les Bleus commencent leur campagne de qualification en Islande le 5 septembre. Après un été passé sur un jet-ski avec Linda Evangelista, Fabien Barhez n'a pas la tête au boulot ; surtout pas après l'interprétation très personnelle depar un baryton local. La maîtrise phonétique approximative du chanteur et son nœud papillon provoquent un long fou rire chez Barthez et Lizarazu.