information fournie par So Foot • 09/06/2023 à 11:32

Comment Lens a fait leaker son maillot sans que personne ne s'en aperçoive

« On ne peut pas tromper 37 601 fois une personne, mais on peut tromper une fois 37 601 personnes. »

Dans les temps, le Racing Club de Lens a dévoilé son nouveau maillot à l’aide d’une vidéo bien sentie dont le slogan est : « Vous n’avez vraiment rien vu ? » Car tout en discrétion, la vareuse avait déjà leaké en ayant été portée, lors du dernier match à domicile de la saison face à l’AC Ajaccio (27 mai), par un seul et unique supporter – choisi par l’équipementier Puma et suivi par les caméras toute la journée. Question design ? Pour son retour en Europe, le club artésien arborera évidemment sa mythique couleur dorée, avec de fines bandes rouges sur les côtés et un « Pour l’amour du maillot » inscrit dans le col.…

AC pour SOFOOT.com