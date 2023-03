Comment le yoga trouve sa place dans la prépa physique

Observées d’un œil méfiant il y a encore quelques années en France, les techniques de relaxation sont aujourd’hui régulièrement utilisées dans la préparation mentale au plus haut niveau et se mettent au service de la performance dans le foot. Alors, simple effet de mode ou nouvel outil incontournable pour les clubs français ?

Buteur en série sur tous les terrains d’Europe depuis trois ans avec Salzbourg, Dortmund puis Manchester City, Erling Haaland a tout d’une superstar : un alliage de puissance physique et de vitesse, une adresse glaciale devant le but… et une célébration signature. Au fil de ses réalisations et malgré le chambrage des Parisiens en 2020, le Norvégien a pris l’habitude de venir s’asseoir en tailleur sur la pelouse, les yeux fermés et les mains ouvertes vers le ciel. Cette position est inspirée de sa pratique de la méditation, un rituel sur lequel le sosie de Paul Mirabel est revenu dans un entretien pour GQ en janvier dernier : « La méditation est une très bonne chose pour se détendre, pour essayer de ne pas trop penser. Je déteste être stressé et j’essaie de ne pas l’être […]. Le concept de la méditation consiste à essayer de se débarrasser de ce genre de pensées. C’est vraiment individuel, mais pour moi, ça a très bien marché. » Haaland n’est ni le seul, ni le premier à intégrer ce genre d’activités à son quotidien. Nombreux sont les sportifs de très haut niveau à utiliser des exercices empruntés à la méditation, à la sophrologie ou encore au yoga. Mobilisant à la fois le physique et le mental, cette dernière pratique a par exemple accompagné Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo ou encore Sergio Ramos au fil de leur carrière. Aux États-Unis, l’utilisation de ces exercices de conditionnement mental et physique est aussi répandue dans le sport de haut niveau. C’est encore loin d’être le cas en France où leur développement a longtemps été freiné par l’image de ces techniques, souvent réduites à des pratiques obscures utilisées par des « gourous ». Malgré cette mauvaise réputation, certains clubs ont brisé le tabou et investi dans ce type de préparation mentale depuis quelques années.

Un investissement en pleine conscience

L’Olympique lyonnais est sans doute le pionnier en la matière. Reconnu pour la qualité de son centre de formation, le club a rapidement intégré certaines techniques de relaxation au cursus de ses jeunes footballeurs. « Depuis une p

Par Valentin Perrot pour SOFOOT.com