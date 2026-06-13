Comment le roi du poulet et l’Independiente del Valle ont transformé l’Équateur

Qualifié pour son premier Mondial en 2002, l’Équateur est depuis sorti des bas-fonds du football international pour devenir une sélection redoutée sur tout le continent sud-américain. Cette révolution doit tout, ou presque, au club d’Independiente del Valle, et à son propriétaire, le roi du poulet Michel Deller.

Comme tous les gens de son rang, à savoir les multimillionnaires, Michel Deller est un homme que son cercle de collaborateurs qualifie d’ « assez difficile à joindre » . L’agenda de celui que les Équatoriens aiment surnommer « le Steve Jobs du football » est pourtant relativement simple à suivre : à chaque sortie d’Independiente del Valle, le club qu’il a racheté en 2007 dans l’indifférence générale, Michel Deller est là, en tribune, ses cheveux bruns plaqués en arrière, ses lunettes rectangulaires sur le nez, les yeux rivés vers le terrain – un supporter lambda, en somme. C’est le cas ce mardi soir de mi-juillet 2025 dans les courants d’air frigorifiques des 2 850 mètres d’altitude de Quito, où Independiente del Valle reçoit le Vasco de Gama à l’Estadio Olimpico Atahualpa, pour les barrages de la Copa Sudamericana.

Le football est ma passion depuis tout petit. Parler d’affaires ne m’intéresse pas, je ne suis pas dans ce sport pour gagner de l’argent.…

Article publié dans le So Foot numéro 230 d’octobre 2025







Tous propos recueillis par TB

Par Thomas Broggini, à Quito (Équateur) pour SOFOOT.com