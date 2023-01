Comment le maillot de la Seleção est devenu le symbole des bolsonaristes

Dimanche 8 janvier, la démocratie brésilienne a été victime d'une attaque "sans précédent dans son histoire", selon le président Lula. Des milliers de partisans du président déchu Jair Bolsonaro, vêtus du maillot de la Seleção, ont saccagé les institutions de la Place des Trois Pouvoirs, haut lieu de la démocratie brésilienne. Mais comment "le pays du football" en est arrivé là ?

Un symbole un temps contesté

. Au lendemain de l'attaque de la Place des Trois Pouvoirs à Brasilia par des partisans pro-Bolsonaro, Lula s'est empressé de contester un des principaux symboles de cette mobilisation : le maillot auriverde de la Seleção. Un combat loin d'être nouveau pour le président fraîchement investi, et aussitôt mis en danger par une mobilisation anti-démocratique qui est allée jusqu'à attaquer le palais présidentiel dit Palais du Planalto, le Congrès et la Cour Suprême brésilienne. Cela à peine une semaine après le retour à la présidence du représentant travailliste.À la vue des images de ce remake brésilien de l'assaut du Capitole, le symbole de ralliement des émeutiers est évident : le drapeau sur les épaules, et le maillot jaune et vert de la sélection sur le dos. Un symbole fort et identificateur pour les assaillants et leurs partisans. À tel point que ces groupes violents, nostalgiques de la dictature militaire, ont aujourd'hui confisqué l'usage du t-shirt aux cinq étoiles. Un conflit symbolique qui en dit long sur les ruptures politiques au sein de la société brésilienne.

Simpatizantes de Bolsonaro se toman el congreso intentando un golpe de estado en Brasil...... #Brasil #Bolsonaristas #Bolsonaro #GolpeDeEstado #Lula #BrasilUrgente #Cizañero pic.twitter.com/6A38CFVPmF

