Comment le Luxembourg a décidé d'interdire le glyphosate

Accroché à la colline, le vignoble de Josy Gloden plonge en pente douce vers la Moselle. Sur la rive d'en face, c'est l'Allemagne. Et si on se laisse porter par le courant, il mène directement en France. Bienvenue à Bech-Kleinmacher, un petit bourg luxembourgeois situé à quelques kilomètres du village de Schengen.Un nom associé à jamais à la naissance d'une Europe sans frontière. Tout un symbole quand on sait que le Luxembourg va devenir cette année le premier pays de l'UE à bannir le glyphosate. Faisant de Josy Gloden et des 300 familles de vignerons qui produisent comme lui du vin blanc dans le Grand-Duché des pionniers observés par leurs voisins du vieux Continent. LIRE AUSSI > «La France pourrait interdire le glyphosate par étapes»Dès ce samedi, le pays a décidé de mettre fin à l'autorisation de mise sur le marché de l'herbicide controversé. Les 2000 agriculteurs de ce petit état qui compte 600000 habitants auront jusqu'au 30 juin pour écouler leur stock puis un « délai de grâce » jusqu'au 31 décembre. Mais Josy et ses amis viticulteurs ont déjà pris les devants.« Une petite vague qui grossit »« J'ai une exploitation de 27 ha et cela fait déjà trois ans que je n'emploie plus d'herbicide à part sur une toute petite parcelle de vigne en terrasse où il est compliqué d'utiliser les machines », explique le jeune vigneron, qui nous emmène à 220m d'altitude contempler son vignoble qui domine la rivière. Josy n'est pas le seul à avoir dit « Neen » au glyphosate.« Ces dernières années, pas mal de vignerons ont suivi le même mouvement, explique celui qui préside les domaines de Vins Moselle, une coopérative qui produit 55 % des vins luxembourgeois. On a lancé une petite vague qui grossit d'années en années ». Pour traiter les mauvaises herbes qui poussent sous les ceps de vignes, plus question d'utiliser de produits chimiques.Josy a investi 20000 euros dans une machine qui ...