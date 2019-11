Comment le français Faurecia veut révolutionner la voiture

Faurecia va bientôt rouler seul. Si le mariage entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA) se concrétise, l'équipementier français perdra son actionnaire de référence PSA, qui possède 46 % du capital et plus de 63 % des droits de vote. Le groupe présidé par Carlos Tavares a prévu de distribuer ses titres Faurecia à ses actionnaires, qui seront libres de les garder ou les vendre. Après l'opération, les trois principaux actionnaires de PSA que sont la famille Peugeot, la banque publique d'investissement BPI France et le chinois Dongfeng posséderaient ainsi environ 5 % de la société s'ils décidaient de garder leurs actions.« Nous chercherons un accord avec ces trois actionnaires pour éviter un risque de flow back (recul du titre face à l'afflux de titres, NDLR), indique Patrick Koller, directeur général du groupe. Faurecia est aujourd'hui capable et prêt à voler de ses propres ailes. Le mariage de PSA et FCA sera même une opportunité de croissance pour nous. » Le fournisseur historique de Peugeot espère ainsi gagner des positions chez Fiat grâce à cette fusion. Le nouveau géant PSA-FCA deviendra le premier client de l'équipementier, au même niveau que le constructeur allemand Volkswagen.Lire aussi Peugeot et Fiat, l'histoire secrèteLe « cockpit du futur »Désormais, Faurecia n'est plus un simple fournisseur de sièges et de tableaux de bord, ses activités historiques notamment depuis qu'il a vendu ses pare-chocs à son concurrent...