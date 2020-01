Comment le football peut-il rendre les mathématiques sexy ?

Indigeste au possible dans les écoles et au sein des collèges ou lycées comme au cours des études supérieures, l'apprentissage des mathématiques peut subir un joli coup de lifting grâce au ballon rond. Avec le digne objectif de rendre cette matière plus attirante, au moins aux yeux des plus jeunes. En faisant preuve d'un peu d'imagination et d'efforts, le football peut même transformer les calculs et les problèmes géométriques en agréables divertissements.

Le dab est utile, suis je approuvé? #maths https://t.co/BdUxEmcFfO -- Paul Pogba (@paulpogba) November 14, 2016

Le problème de l'énoncé

Elle a fait le buzz. Et c'était mérité. En novembre 2016, Paul Pogba n'est pas encore champion du monde, mais fait déjà rêver les plus petits depuis longtemps. Du coup, une professeure de mathématiques prénommée Claire exerçant au collège Gabriel-Péri d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) décide d'utiliser la notoriété du milieu de terrain comme levier de motivation. Elle soumet donc à ses élèves de quatrième un exercice où Cristiano Ronaldo est jaloux du dab du Français, et face auquel sa classe doit bûcher sur les triangles formés par les bras de l'international. S'ensuit un échange Twitter avec l'intéressé lui-même, invité à venir rencontrer les jeunes.L'objectif de l'enseignante, qui propose également un calcul de "" aux collégiens ? "", répond-elle, sur France Bleu. Mission visiblement réussie puisqu'un an et demi plus tard, elle récidive en exploitant l'image de Kylian Mbappé au profit du théorème de Thalès. Des anecdotes sympathiques d'une prof cool, qui prouvent que l'ennui procuré par les mathématiques n'est finalement pas une fatalité. Surtout quand le football s'y mêle.C'est un fait, et les malheureux qui ont choisi l'option mathématiques au bac scientifique le confirmeront : depuis de trop longues années, l'apprentissage des maths donnent à l'enfant, à l'adolescent ou à l'étudiant envie de dormir. Que ce soit à l'école, au collège, au lycée ou durant les études