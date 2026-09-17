Comment le FC Barcelone est devenu si effrayant offensivement ?

Étincelant depuis le début de la saison, le FC Barcelone traumatise déjà les défenses de la Liga. L'équipe d'Hansi Flick dégage une véritable force offensive et n'a jamais semblé être aussi redoutable devant. Mais quelles sont les raisons de ce départ canon ?

33, c’est le nombre de buts que le FC Barcelone a inscrits en sept matchs. Un total démentiel qui donne une moyenne de 4,7 buts par match et une différence de buts de +22 en championnat. Après des années ternes à gagner sans briller, les Blaugranas semblent enfin s’être reconnectés avec leur ADN historique. Sans surprise, Hansi Flick y est pour beaucoup, mais il n’est pas le seul à mettre en lumière dans cette escouade toute pimpante.

Le repositionnement malin de Raphinha

Vexé de ne pas avoir été retenu pour le Ballon d’or et sûrement frustré par son Mondial gâché par une blessure aux ischio-jambiers, Raphinha a rappelé à tout le monde, en ce début de saison, quel type de joueur il était. Intelligemment repositionné dans l’axe par son entraîneur, l’attaquant brésilien marche sur l’eau avec 11 buts, 3 passes décisives et ses feintes dévastatrices. Triple buteur mercredi face à Santander (7-2), l’ancien joueur du Stade rennais, logiquement nommé joueur du mois d’août en Liga, n’oublie jamais de remercier l’homme qui est parvenu à le convaincre de rester en Catalogne : « La vérité, c’est que je l’ai toujours dit et que je continuerai toujours à le dire, Hansi Flick est l’entraîneur qui a beaucoup changé ma mentalité », a soufflé Raphinha en zone mixte. « Cela a aussi changé la façon dont je me perçois. C’est pourquoi je lui suis très reconnaissant et je le lui prouverai chaque fois que j’en aurai l’occasion. » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com