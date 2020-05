Comment Le Drian et Ferrand ont convaincu Macron de rouvrir les plages

Richard Ferrand et Jean-Yves Le Drian sur le perron de l'Élysée © STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

« Les Bretons, ça chasse en meute ! » Ce fidèle du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian en sait quelque chose, il les a vus en action. Voilà une quinzaine de jours que ces boucaniers d'élus locaux de l'Ouest breton pressent le gouvernement de rouvrir les plages dans le cadre du plan de déconfinement, en vain. Ils ont bien proposé une série de mesures pour garantir la sécurité sanitaire sur le sable, mais le document est resté lettre morte sur le bureau du Premier ministre, qui a bien d'autres chats à fouetter depuis 55 jours. Mais il est difficile de résister au rasoir breton à deux lames : Emmanuel Macron et Édouard Philippe s'y sont frottés, et l'intense lobbying savamment orchestré par les deux menhirs de la macronie, Richard Ferrand et Jean-Yves Le Drian, a porté ses fruits.

Ce 6 mai au soir, cinq jours avant le D-Day du déconfinement, les barons de la majorité sont réunis à l'un de ces discrets dîners élyséens où l'on cause politique et où l'on concocte la suite du quinquennat. Au terme du repas, un aparté entre le chef de l'État, le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale : l'interdiction d'accès aux plages jusqu'au 2 juin provoque une forte colère des élus du littoral, à commencer par les maires de Bretagne. Las, le Premier ministre résiste, soucieux d'éviter une nouvelle vague de contaminations au Covid-19. Soucieux, aussi, face à ces nombreuses mises en cause de

... Lire la suite sur LePoint.fr