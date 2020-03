Comment le coronavirus impacte la justice

L'épidémie due au nouveau coronavirus ne cesse de prendre de l'ampleur en France, mettant à l'arrêt de nombreux secteurs d'activité. La justice n'est pas épargnée, comme l'explique Jean-Michel Hayat, premier président de la cour d'appel de Paris, qui fait le point sur la situation.Le Point : Quel bilan tirer de cette première semaine de confinement ?Jean-Michel Hayat : Nous sommes arrivés à baisser de 80 ou 90 % l'activité de la cour d'appel de Paris. Le seul service qui reste avec une forte activité, c'est la chambre de l'instruction, qui statue notamment sur les rejets des demandes de mise en liberté déposées dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel (Paris, Bobigny, Évry, Créteil, etc.). Nous enregistrons également une très nette baisse des appels émis sur les rétentions administratives d'étrangers.La conséquence de la fermeture des frontières ?La réalité, c'est que la police interpelle moins [elle est mobilisée sur les missions de confinement, NDLR] puisqu'aucun pays n'accepte désormais des étrangers venant de France. La machine tourne à vide, ça n'avait aucun sens de l'entretenir.LIRE AUSSI. Confinement et télétravail : un casse-tête pour les entreprises? et pour les salariés !Qu'en est-il des audiences correctionnelles ?Nous les avons extraordinairement réduites, sauf en ce qui concerne le terrorisme et le crime organisé. Pour tous les autres contentieux, nous enregistrons une baisse de 50 %. Il n'y a plus...