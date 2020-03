Comment le cannabis a tué le foot à l'île Maurice

En 1999, le gouvernement de l'île Maurice a interdit les compétitions de football pendant douze mois. À l'origine, la mort en prison de Kaya, une icône de la musique mauricienne arrêtée pour avoir fumé du cannabis...



Créoles vs musulmans

Six mille personnes ont répondu présent. Ce 16 février 1999, à l'appel du Mouvement républicain, parti d'opposition, la ville de Beau Bassin-Rose Hill, l'une des plus importantes de l'île Maurice, accueille un concert prônant la dépénalisation de la marijuana. Le beau linge politique défile sur scène, mais le public attend la star locale, Kaya, l'inventeur du seggae - un style musical mêlant le reggae et le séga -, venu avec son groupe Racinetatane. Évidemment, les artistes fument le zamal, chanvre local, pendant leur performance. Ce qui déplaît fortement à la police. À l'issue du concert, tout ce petit monde est arrêté et envoyé en cellule. Les membres du groupe sont rapidement relâchés sauf... Kaya, qui avait plaidé coupable. Le paiement d'une caution doit le sortir des geôles d'"Alcatraz", doux surnom du QG de la police, avant le week-end. Sa libération est retardée au lundi, mais Kaya ne sortira jamais : le dimanche 21, au matin, il est retrouvé dans sa cellule au milieu d'une flaque de sang, le crâne défoncé. Les autorités avancent la thèse du suicide ; en état d'agitation extrême, le chanteur se serait frappé la tête contre les murs. Peu convaincant... Les fans crient à la bavure et manifestent. Et ce qui aurait dû rester un fait divers dramatique va virer en émeutes interethniques.Quatre grandes communautés, elles-mêmes souvent divisées en sous-groupes, cohabitent sur l'île Maurice. Pas par idéal philosophique, mais par "", écrivait le célèbre écrivain franco-mauricien Jean-Marie Gustave Le Clézio. "", abonde Christophe Desbouillons, ancien de l'OL et de Caen devenu directeur technique national (DTN) à Maurice entre 2009 et 2012. Les Indo-Mauriciens, les Blancs, les Chinois et les Créoles ne partagent en réalité pas grand-chose, si ce n'est des ressentiments, dus en grande partie aux inégalités économiques et politiques interethniques. Alors que les tensions communautaires sont déjà très fortes à l'époque, la mort de Kaya fait figure d'étincelle, et la colère monte dans Lire la suite de l'article sur SoFoot.com