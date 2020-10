Comment la Suisse a permis à l'Espagne de gagner la Coupe du monde

La dernière confrontation en compétition officielle entre la Suisse et l'Espagne, qui se défient ce samedi pour la troisième journée de Ligue des nations, date de dix ans : lors de la Coupe du monde 2010, la Suisse avait surpris l'Espagne sur la plus petite des marges lors de leur premier match de poules. Mais cette défaite avait grandement servi à la Roja, qui était ensuite allée au bout de la compétition et avait soulevé le trophée tant désiré.

Cinquante-deuxième minute, au Moses Mabhida Stadium de Durban. Sous le vacarme des vuvuzelas, Gelson Fernandes se retrouve à quelques centimètres du ballon placé devant le but vide d'Iker Casillas à la suite de plusieurs contres favorables plutôt hallucinants. Ne se posant pas mille questions, le milieu de terrain fonce et pousse la sphère au fond au nez de Gerard Piqué malgré le retour du portier. Vingt-trois frappes adverses et douze corners plus tard (sans oublier une barre transversale de Xabi Alonso, et un poteau d'Eren Derdiyok), la Suisse lève les bras vers le ciel : contre toute attente, elle vient de s'offrir le champion d'Europe espagnol et grand favori de la Coupe du monde en ce 16 juin 2010.C'était il y a plus d'une décennie, donc. Mais aujourd'hui encore, il s'agit de la dernière confrontation entre les deux pays en compétition officielle. À l'heure où elles s'apprêtent à se retrouver pour la quatrième journée de Ligue des nations, ces nations se souviennent parfaitement de cette opposition (même si un amical achevé sur un 1-1 s'est glissé entre les deux rencontres, en 2018). Surtout la, qui était finalement allée au bout du Mondial et avait soulevé le trophée tant convoité après une entrée en matière compliquée lors de ce premier match de groupes face aux Helvètes.