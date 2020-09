Comment la règle des changements en cours de match a-t-elle évolué ?

Jusqu'à la fin de la saison 2020-2021, il est possible pour un entraîneur d'effectuer cinq changements au cours des 90 minutes. Un luxe, notamment lorsque l'on sait qu'il y a soixante ans, il n'était pas officiellement permis de procéder au moindre changement, et ce, même si un joueur se blessait.

Ces matchs qui se seraient passés différemment avec cinq changements

En dehors de la ville de Foggia, où il a passé six saisons, le nom de Giuseppe Moschioni ne dit pas grand-chose à grand monde. Et pourtant, bien malgré lui, ce gardien de but italien est entré dans l'histoire. Il a en effet été le premier joueur remplacé de l'histoire du football. Du moins, remplacé de manière tout à fait officielle. Retour en arrière de 55 ans. Le 5 septembre 1965, la saison de Serie A débute, et avec elle, une nouvelle règle révolutionnaire. Désormais, un gardien de but aura le droit d'être remplacé par un portier remplaçant, désigné avant le match. Cette décision fait notamment suite à la finale de Coupe des clubs champions entre l'Inter et Benfica disputée quelques mois plus tôt, lors de laquelle le gardien lisboète, Costa Pereira, avait dû sortir sur blessure à la 58minute. Il a été remplacé dans les bois par son défenseur central, Germano, et Benfica avait dû jouer la dernière demi-heure à dix. S'inclinant finalement 1-0.Alors, pendant l'été 1965, des discussions déjà bien entamées sont finalisées pour trouver une solution à ce problème récurrent. Le constat est le suivant : un gardien qui se blesse, et c'est toute l'équipe qui se trouve pénalisée puisque son rôle est spécifique. Le fait que cette équipe soit en plus réduite à dix est une double peine. L'idée de pouvoir remplacer un gardien blessé est alors mise sur la table, mais trouve immédiatement des opposants. Leur argument ? Cela " fausserait " l'équité sportive de pouvoir faire entrer un joueur frais. Pourtant, quelques années auparavant, certaines équipes nationales s'étaient déjà accordé le droit de remplacer un joueur blessé, si les deux entraîneurs étaient d'accord. Les exemples ne manquent pas : cela a notamment été le cas lors de la Coupe du monde 1934, le Portugal ayant carrément fait entrer trois joueurs en première période. Un document évoque également un remplacement lors d'un match entre la Palestine et le Liban Lire la suite de l'article sur SoFoot.com