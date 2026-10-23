Comment la France traite-t-elle les supporters étrangers ?

Souvent pointée du doigt pour sa gestion sécuritaire lors des grandes rencontres européennes, la France offre pourtant un double visage aux supporters visiteurs. Entre hospitalité des uns, hostilité des autres et un maintien de l’ordre a des années-lumière de ses pays voisins, petite plongée dans l'expérience paradoxale des étrangers.

Le supporter de football en France ne serait-il pas un problème politique avant d’être un passionné de sport ? Alors que l’Europe (et surtout l’Angleterre) s’extasie chaque semaine devant la culture du déplacement des groupes français ou se plaint de débordements (à l’instar des Lensois à Bruges ce mercredi), les autorités françaises semblent avoir fait de la restriction leur arme numéro une pour mettre en sourdine ceux qui voudraient leur offrir un réponse sur leur terrain.

Que ce soit Monaco et sa trouille vis à vis des visiteurs de Fribourg ce jeudi, les craintes de Galatasaray avant le déplacement à Lille dans un pays sans dessus dessous, ou la farce administrative concernant la présence ou non des supporters de l’Olympiakos à Marseille la semaine dernière, on pourrait bientôt croire que l’Hexagone souffre d’une réelle paranoïa institutionnelle. Une vision confirmée par Sébastien Louis, historien spécialiste du supportérisme et auteur de Ultras : les autres protagonistes du football (Mare & Martin, 2025) : « En France, pendant longtemps, le supporter a été uniquement considéré comme un problème et non pas comme une ressource » . Une approche propre à la plupart des pays méditerranéens où, selon le chercheur, « on s’imagine qu’en face on a quelqu’un qui est un danger potentiel » . Pourtant, loin de ces a priori, la réalité du terrain apparaît quant à elle bien plus nuancée.…

Tous propos recueillis par AP.

Par Antoine Patanchon pour SOFOOT.com