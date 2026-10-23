 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Comment la France traite-t-elle les supporters étrangers ?
information fournie par So Foot 23/10/2026 à 20:07

Ajouter Boursorama à vos sources

Comment la France traite-t-elle les supporters étrangers ?

Comment la France traite-t-elle les supporters étrangers ?

Souvent pointée du doigt pour sa gestion sécuritaire lors des grandes rencontres européennes, la France offre pourtant un double visage aux supporters visiteurs. Entre hospitalité des uns, hostilité des autres et un maintien de l’ordre a des années-lumière de ses pays voisins, petite plongée dans l'expérience paradoxale des étrangers.

Le supporter de football en France ne serait-il pas un problème politique avant d’être un passionné de sport ? Alors que l’Europe (et surtout l’Angleterre) s’extasie chaque semaine devant la culture du déplacement des groupes français ou se plaint de débordements (à l’instar des Lensois à Bruges ce mercredi), les autorités françaises semblent avoir fait de la restriction leur arme numéro une pour mettre en sourdine ceux qui voudraient leur offrir un réponse sur leur terrain.

Que ce soit Monaco et sa trouille vis à vis des visiteurs de Fribourg ce jeudi, les craintes de Galatasaray avant le déplacement à Lille dans un pays sans dessus dessous, ou la farce administrative concernant la présence ou non des supporters de l’Olympiakos à Marseille la semaine dernière, on pourrait bientôt croire que l’Hexagone souffre d’une réelle paranoïa institutionnelle. Une vision confirmée par Sébastien Louis, historien spécialiste du supportérisme et auteur de Ultras : les autres protagonistes du football (Mare & Martin, 2025) : « En France, pendant longtemps, le supporter a été uniquement considéré comme un problème et non pas comme une ressource » . Une approche propre à la plupart des pays méditerranéens où, selon le chercheur, « on s’imagine qu’en face on a quelqu’un qui est un danger potentiel » . Pourtant, loin de ces a priori, la réalité du terrain apparaît quant à elle bien plus nuancée.…

Tous propos recueillis par AP.

Par Antoine Patanchon pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La défense de Brighton tient... grâce au café
    La défense de Brighton tient... grâce au café
    information fournie par So Foot 24.10.2026 18:50 

    Le tea time n’est plus à la mode. Troisième de Premier League , Brighton défiera Liverpool à Anfield dimanche avec un statut de poil à gratter. Meilleure attaque et meilleure défense du championnat, les Seagulls ont déjà collé 4-0 à Aston Villa et 3-0 au champion ... Lire la suite

  • Jouer le lundi, « pas un souci » pour Enrique
    Jouer le lundi, « pas un souci » pour Enrique
    information fournie par So Foot 24.10.2026 18:22 

    Les costards, très peu pour lui. Comme en 2025, le PSG jouera en même temps que la cérémonie du Ballon d’or , lundi, contre Lyon. Luis Enrique a été interrogé sur ce télescopage en conférence de presse ce samedi. Sans vraiment s’émouvoir de rater la soirée de gala ... Lire la suite

  • Arsenal rejoint City en tête
    Arsenal rejoint City en tête
    information fournie par So Foot 24.10.2026 17:57 

    Arsenal 2-0 Everton Buts : Konza (7 e ), Gabriel (68 e ) Le mano a mano continue. Arsenal a profité du faux pas de Manchester City pour revenir à hauteur de son rival en tête de la Premier League. Les Gunners ont cogné Everton sous la pluie ce samedi à l’Emirates ... Lire la suite

  • Kane en NFL ? Griezmann dit oui
    Kane en NFL ? Griezmann dit oui
    information fournie par So Foot 24.10.2026 17:26 

    American boy . La NFL organise ce dimanche son premier match en France : les Saints et les Steelers entreront en collision au Stade de France sur les coups de 14h30. Un rêve pour les passionnés de foot américain, que l’on doit en partie à… Antoine Griezmann . C’est ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank