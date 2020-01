Comment la France ne veut pas bugger sur l'informatique quantique

Après avoir raté le train du cloud souverain et accumulé du retard sur l'intelligence artificielle, le quantique sera « le virage technologique que la France ne ratera pas », clame le rapport parlementaire présenté ce matin à l'Assemblée nationale par la députée LREM Paula Forteza.Finalisé fin octobre, au même moment où Google annonçait « la suprématie quantique », le document officiel avance 37 propositions pour créer un écosystème propice au développement de l'informatique quantique, une technologie à peine sortie des laboratoires et qui suscite autant de fantasmes que d'interrogations.Jusqu'à présent, nos ordinateurs fonctionnent avec des bits classiques, qui n'ont que deux formes possibles (0 ou 1). Leur puissance de calcul est donc limitée. Un ordinateur quantique permettrait grâce à ses qubits - des unités de stockage d'information - de réaliser, d'ici la fin de la décennie, des opérations de calculs à une vitesse multipliée.Par exemple, le simulateur de Google, doté de 53 qubits, a réussi un calcul en trois minutes, là où un supercalculateur actuel aurait mis... 10 000 ans.Un potentiel encore dur à mesurerLes débouchés sont prometteurs : de nouveaux systèmes de chiffrement des transactions bancaires ou la mise au point de capteurs ultra-sensibles capables de mesures jusqu'à présent impossibles comme celle de la gravité dans l'espace. Mais aussi la miniaturisation, par exemple de radars pour l'aéronautique, grâce à des processeurs aussi petits que puissants.Depuis le milieu des années 2010, les Gafa mais aussi les États-Unis, la Chine, l'Allemagne ou le Royaume-Uni ont mis en route des stratégies pour se positionner en tant qu'innovateurs et attirer les chercheurs internationaux.Dans son rapport cosigné par l'ancien PDG de Safran, Jean-Paul Herteman, et Iordanis Kerenidis, directeur de recherche au CNRS, la députée Paula Forteza, recommande de « doubler ou tripler » ...