Comment la faillite d'une banque numérique a entraîné la chute du président du Paraguay

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* Les autorités ont arrêté le président Peña, destitué, et l'ont inculpé d'abus de confiance et de gestion à des fins personnelles

* La banque centrale a placé mardi la banque numérique ueno en procédure de redressement, gelant temporairement des millions de comptes particuliers

* En juin, ueno détenait environ 850 millions de dollars de fonds publics, dont des fonds provenant du régime de retraite de l'État

par Daniela Desantis et Brendan O'Boyle

Pendant des années, la banque numérique paraguayenne ueno s’est imposée comme une réussite locale, incitant près de la moitié de la population du pays à ouvrir un compte et offrant à beaucoup la possibilité de disposer d’un compte bancaire pour la toute première fois.

Mais en l'espace de cinq jours seulement cette semaine, la banque s'est effondrée , gelant l'épargne de près de 3 millions de clients — dans un pays de 6,5 millions d'habitants — et déclenchant la crise politique la plus grave que le pays ait connue depuis plus d'une décennie.

Vendredi soir, le président Santiago Peña a été destitué après avoir tenté de démissionner, et son vice-président, Pedro Alliana, a prêté serment pour le remplacer .

Les autorités ont rapidement arrêté Peña , économiste et proche allié du président américain Donald Trump, et le parquet l’a inculpé samedi d’abus de confiance et de gestion à des fins personnelles. Un juge a ordonné son placement en détention provisoire dans un établissement militaire.

Peña a nié toute malversation et son avocat, Ricardo Preda, a déclaré aux journalistes qu’il plaiderait non coupable des chefs d’accusation retenus contre lui.

Ce scandale a déclenché des manifestations publiques et suscité de vives critiques de la part de l’opposition.

“Nous sommes confrontés au plus grand scandale de corruption de notre histoire démocratique”, a déclaré vendredi le sénateur de l’opposition Rafael Filizzola. “Cette procédure de destitution est un premier pas pour garantir que justice soit faite.”

Manuel Ferreira, économiste paraguayen et ancien ministre des Finances, s’est fait l’écho d’une grande partie de la colère publique suscitée par cette affaire. “C’était un Bonnie et Clyde des temps modernes”, a-t-il déclaré. “Ils ne nous ont pas volés avec un pistolet, ils nous ont volés avec une application. Le chef du gang était le président de la République.”

LE DIRECTEUR DE LA BANQUE CENTRALE ÉGALEMENT INCRIMINÉ

Jusqu’en mars 2025, Peña était associé du groupe propriétaire d’ueno. Après son élection en 2023, il a nommé l’ancien président d’ueno, Carlos Carvallo, à la tête de la banque centrale.

Carvallo a démissionné de son poste de gouverneur de la banque centrale en début de semaine. Samedi, le parquet l’a inculpé d’abus de confiance, de falsification de documents publics et de gestion à des fins personnelles. Les procureurs ont demandé sa mise en détention provisoire, qui a été approuvée par un juge.

Carvallo n’a pas répondu à une demande de commentaire. On ignore pour l’instant s’il avait plaidé dans cette affaire.

L’avocat de Peña, Preda, s’est opposé à la destitution, affirmant que le fait de destituer un président au cours d’une procédure de redressement bancaire pouvait en soi être déstabilisant.

“Ce qui distingue un pays sérieux, ce n’est pas que ses banques ne fassent pas faillite, mais la manière dont il réagit”, a déclaré Preda vendredi. “S’il y a bien une chose qui sape la confiance dans le système financier, c’est de tenter de destituer le président sans preuve.”

Lancée en 2021, ueno est une application bancaire épurée et adaptée à la génération Y qui a rapidement conquis les Paraguayens, jusqu’alors mal desservis par les établissements traditionnels.

Elle s’est rapidement ancrée dans le système de paiement paraguayen. Elle a associé son offre numérique à des agences physiques, puis a parrainé des équipes sportives, des entreprises et des événements. En juin, les institutions publiques — dont le fonds de retraite public paraguayen — détenaient environ 850 millions de dollars sur des comptes auprès de la banque.

Mais ces derniers mois, des rapports réglementaires internes mettant en garde contre une “distribution excessive” de prêts accordés à certaines entreprises ont été divulgués aux médias locaux ABC et Última Hora, déclenchant un examen politique des pratiques de crédit de la banque.

Face à la pression croissante de l’opinion publique, la banque centrale du Paraguay a placé mardi ueno en procédure de redressement — sa mesure la plus forte, à l’exception de la liquidation immédiate — après avoir constaté que ueno n’avait pas respecté les exigences minimales de solvabilité, empêchant ainsi temporairement des millions de clients d’accéder à leurs comptes.

La banque centrale a déclaré samedi que l’équivalent de 160 millions de dollars avait depuis été versé à près de 1,2 million d’épargnants dans le cadre du système public de garantie des dépôts.

Les autorités ont promis que les déposants seraient remboursés et affirment que la crise se limite à ueno. Mais selon les analystes, l’atteinte portée à la réputation du Paraguay en tant que destination d’investissement stable en Amérique du Sud pourrait perdurer bien plus longtemps que la procédure de redressement bancaire elle-même.

“C’est le moment où le Paraguay doit démontrer que ses institutions fonctionnent”, a déclaré Ferreira.