Comment la Chine, championne du charbon, est devenue celle des énergies vertes

Après le départ des Etats-Unis de l'accord de Paris, Emmanuel Macron se console dans les bras de la Chine. En visite à Pékin, le président français et son homologue chinois Xi Xinping ont qualifié l'accord signé en 2015 pour lutter contre le réchauffement climatique de « processus irréversible ». La Chine, qui a longtemps fermé les yeux sur sa pollution, a entamé une mue en interne depuis plusieurs années. Il est difficile ne pas associer la Chine aux images devenues presque banales de nuages de pollution causées par l'industrie charbon, clé de voûte de la croissance chinoise durant des années. Mais face à ce phénomène, les citoyens sont loin de rester les bras ballants. Des manifestations environnementales ont même émergé, même si les chiffres disponibles commencent à dater : selon Le Monde diplomatique, le dernier recensement officiel comptabilisait 712 manifestations locales contre la pollution en 2013, un chiffre en hausse de 30 % par rapport à 2012.Une situation inédite pour ce pays peu habitué aux soulèvements sociaux, mais à la hauteur de l'urgence environnementale : la Chine squatte en effet la première place des pays émetteurs C02. Depuis 2006, chaque année, Pékin est responsable de plus d'un quart des émissions mondiales.Leader des énergies vertes « La série de désastres qu'a connu la Chine, notamment les épisodes d'Airpocalypse, a forcé le gouvernement a évolué sur ces questions, le modèle chinois a montré qu'il était arrivé à son terme », analyse auprès du Parisien Jean-François Huchet, économiste, sinologue et professeur des universités.L'enjeu financier est également de taille. Le ministère chinois de la Protection de l'environnement a estimé le coût de la pollution à environ 1,5 billion de RMB (204 milliards d'euros euros), soit environ 3,5 % du PIB, rapporte le think thank américain Council on Foreign Relations. Côté santé publique, plus d'un million de morts ...