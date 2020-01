Comment l'arbitre Stéphanie Frappart a conquis la Ligue 1

Elle ne constitue plus la sensation médiatique d'une journée de Ligue 1 et ne reçoit plus de fleurs des mains du président de l'équipe hôte comme à ses débuts en Ligue 2 en 2014 à Niort. Moins d'un an après avoir arbitré son premier match dans l'élite, un Amiens-Strasbourg sans but en avril, Stéphanie Frappart s'est installée dans le paysage du football français. Mieux, ses qualités marquent les joueurs de l'élite qu'elle a eu l'occasion de diriger depuis le début de la saison.Sur les sept matchs de Ligue 1 qu'on lui a confiés depuis le mois d'août, aucune polémique majeure ne se détache. Seule critique notable, celle de l'entraîneur de Dijon Stéphane Jobard, remonté par un pénalty non sifflé contre Nîmes où elle n'avait pas jugé bon de faire appel à la VAR. La majeure partie du temps, Stéphanie Frappart s'attire les louanges du milieu, même si une banderole insultante l'a accueillie en début de saison à Angers.«Elle n'est pas fermée à la discussion»« Elle est dans l'échange, elle nous justifie ses décisions, explique le milieu de Montpellier Damien Le Tallec. Certains arbitres refusent d'échange, ils sont dans leur monde et ne nous parlent pas toujours très bien. On la respecte. » « Elle, elle n'est pas fermée à la discussion et fait preuve de pédagogie, souligne son homologue d'Angers Pierrick Capelle. Elle gère bien son match, ça ne part pas dans tous les sens. Je n'ai pas eu l'impression qu'elle sifflait trop dans un sens ou dans l'autre. »En octobre, après la victoire de Toulouse contre Lille (1-0), les deux techniciens Antoine Kombouaré et Christophe Galtier ont souligné la pertinence de ses décisions. Et le rapport particulier que les joueurs entretiennent avec elle. « J'ai l'impression qu'ils sont plus respectueux avec elle, peut-être parce que c'est une dame, décrit celui qui était alors l'entraîneur du TFC. On l'a vu la veille avec ...