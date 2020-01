Comment l'Allemagne résiste à la baisse du automobile marché mondial

Les constructeurs automobiles allemands se portent plutôt bien, merci pour eux. +2 % pour BMW, +1,8 % pour Audi, +1,3 % chez Mercedes, +1,3 % pour le groupe Volkswagen... de quoi faire oublier la baisse de 4 % du marché mondial l'an dernier, selon l'agence Fitch, et l'annonce mardi par Opel de son intention de supprimer 2.100 postes supplémentaires en Allemagne. A l'exception de cette filiale de PSA, en pleine restructuration, "les constructeurs allemands sont bien positionnés avec leurs marques haut de gamme" relève Ferdinand Dudenhöffer, expert en automobile de l'université de Duisburg-Essen, auprès de l'AFP.Le marché chinois baisse... sauf pour les allemandes !Les marques "premium" germaniques ont même battu des records en 2019 avec 2,17 millions de BMW et 2,34 de Mercedes vendues. Daimler, propriétaire de Mercedes, remporte pour la quatrième année consécutive le titre de leader de ce marché, un temps dominé par BMW. Pour Daimler et BMW, la Chine a particulièrement tiré les ventes, avec une progression de 6,2 % et 13,1 % respectivement sur un an. "Le premium peut en général échapper un peu aux variations conjoncturelles", souligne Stefan Bratzel, directeur du Center for Automotive Management. Mais côté volumes également, Volkswagen tire son épingle du jeu "grâce à la force de sa marque en Chine", alors que la baisse du marché a touché les constructeurs américains, qui "font les frais du conflit commercial", selon M. Dudenhöffer.Le...