Comment l'Allemagne a foiré son Euro 2000 de A à Z

Championne d'Europe en titre, l'Allemagne se fait sortir dès le premier tour de l'Euro 2000. Une élimination qui provoque alors une véritable onde de choc. Mais à y regarder de plus près, cet échec était prévisible, tant la Nationalmannschaft avançait sans idées depuis quelques années. À ce jour encore, cette débâcle est tojours considérée comme le pire événement du football outre-Rhin.

Une Coupe des confédérations prémonitoire

9 septembre 1998 : Erich Ribbeck devient le septième de la depuis 1923. Une nomination surprise pour celui qui était alors à la retraite depuis deux ans et qui a appris la nouvelle alors qu'il était en train de jouer au golf du côté de Dortmund. Septième sélectionneur, et "septième choix" aussi, comme le confessera le natif de Wuppertal quelque temps après sa nomination. Pourquoi ? On rembobine. Après l'élimination sèche de l'Allemagne en quarts de finale de la Coupe du monde 1998 par la Croatie (3-0) et la démission de Berti Vogts, la Fédération allemande de football (DFB) se met alors à la recherche d'un homme pour redorer le blason du champion d'Europe en titre.Seulement, la DFB se heurte à un mur : personne ne veut prendre le job. Tout juste débarqué par le Real Madrid (malgré une victoire en C1, la première depuis 1966), Jupp Heynckes refuse le poste, car il doit s'occuper de sa femme, malade. Respectivement sous contrat au 1. FC Kaiserslautern (champion en titre) et au FC Bayern Munich, Otto Rehhagel et Ottmar Hitzfeld déclinent à leur tour la proposition. La rumeur veut que la DFB s'intéresse à Roy Hogdson, mais ce dernier est alors en poste à Blackburn. Et puis de toute façon, l'influent Franz Beckenbauer est intransigeant sur le sujet : l'équipe nationale d'Allemagne ne peut se permettre d'avoir un sélectionneur étranger. Question de prestige.C'est donc avec Ribbeck à sa tête que la entame un mois plus tard sa campagne de qualification à l'Euro 2000. Des éliminatoires qui commencent mal, avec une défaite à Bursa face à la Turquie (1-0), mais grâce notamment à six victoires consécutives face à de modestes équipes comme la