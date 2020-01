Comment l'Afrique voit-elle le projet turc d'intervention en Libye ?

Les pays limitrophes de la Libye sont les premiers à réagir à l'annonce d'une éventuelle intervention militaire turque dans ce pays miné par une guerre qui dure depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Ils craignent en effet une détérioration de la situation sécuritaire au Maghreb et dans le Sahel. L'Algérie, qui partage une frontière longue de 1 000 km avec la Libye, a fait connaître sa position dès la fin décembre. Le président Abdelmadjid Tebboune a organisé le 26 décembre une réunion du Haut Conseil de sécurité (HCS), qui regroupe les plus hautes autorités civiles et militaires du pays dans le but d'évoquer la situation qui se dégrade en Libye. « Le HCS a décidé d'une batterie de mesures à prendre pour la protection de nos frontières et notre territoire national et la redynamisation du rôle de l'Algérie au plan international » particulièrement en ce qui concerne le dossier libyen, peut-on lire dans un communiqué publié sur le site de l'agence de presse officielle algérienne, APS. « L'Algérie prendra dans les prochains jours plusieurs initiatives en faveur d'une solution pacifique à la crise libyenne, une solution exclusivement inter-libyenne », a déclaré de son côté, le 2 janvier, le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. « L'Algérie n'accepte aucune présence étrangère sur le sol du pays voisin, quel que soit le pays qui veut intervenir », a aussi vivement réagi...