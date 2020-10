Comment je suis tombé amoureux de... (épisode 13)

Parfois, il suffit d'une action pour tomber amoureux d'un joueur. En voilà trois qui nous ont tapé dans l'œil lors de cette semaine européenne.

Tetê (Shakhtar Donetsk)

L'action qui nous a fait tomber à la renverse :

Pourquoi il est si excitant :

À vrai dire, il faudrait plutôt parler d'une succession d'actions. D'abord, les préliminaires avec une frappe du gauche limpide qui passe entre les jambes de Raphaël Varane pour aller trouver le petit filet opposé de Thibaut Courtois (29, 0-1). Ensuite, la phase d'amour passionnel avec une gestuelle tout en vélocité : sur le flanc droit de l'attaque, un crochet pour mettre dans le vent Casemiro, un deuxième pour prendre le dessus sur Marcelo, puis une puissante frappe du gauche repoussée par Courtois sur le maladroit Varane (33, 0-2). Enfin, l'acte de jouissance : une délicieuse talonnade que validerait probablement Karim Benzema pour mettre au supplice Marcelo et servir sur un plateau d'argent Manor Solomon pour le but du K-O (42, 0-3). Grâce à ses trois coups de génie, Mateus Cardoso Lemos Martins alias Tetê a fait vivre un cauchemar à la défense du Real Madrid pendant quatorze minutes chrono. Voilà le résumé d'une partie de jambes en l'air réussie.Déjà, cet ailier du champion d'Ukraine en titre possède un blase absolu : Tetê, un surnom dans la lignée de ses compatriotes brésiliens devenus légendes comme Didi, Vava ou Nenê. Un surnom qui sonne aussi comme un homonyme de l'ancien défenseur latéral de l'OL, aujourd'hui à Fulham. En vue d'une éventuelle progression, ses 20 ans annoncent l'arrivée imminente d'un OVNI dans le football européen qui pourrait, à l'image de Douglas Costa, lui aussi révélé en Europe par le Shakhtar Donetsk, rejoindre une très grosse écurie s'il venait à reproduire des performances XXL de ce type. Et puis dompter le Real Madrid quand on endosse le numéro Lire la suite de l'article sur SoFoot.com