Comment gérer son sommeil avec les matchs nocturnes de la Coupe du monde féminine

Les fuseaux horaires australiens et néo-zélandais vont malmener le rythme des suiveurs européens. Une partie des matchs se jouera en plein milieu de la nuit avec sept coups d'envoi donnés entre 2h et 4h30. Brutal, alors voilà quelques conseils pour éviter la sortie de route.

Les insomniaques qui avaient l’habitude de zapper sur leur télécommande en plein milieu de la nuit seront surpris. Le foot s’apprête à faire irruption dans la grille de France 2, France 3, M6 et W9 sur les créneaux habituellement réservés à des rediffusions d’ Affaire conclue , Outremer.story , Enquête d’action ou des épisodes de Mr. Robot . Ce vendredi, le Nigeria et le Canada s’affronteront à 4h30. Samedi (spoiler alert) , les États-Unis dévoreront le Vietnam à partir de 3h. La semaine prochaine, Colombie-Corée du Sud (mardi à 4h), le choc entre les USA et les Pays-Bas (jeudi à 3h), ainsi que le duel opposant l’Argentine à l’Afrique du Sud (vendredi à 2h) se joueront aussi en pleine nuit pour le public européen. De même, un huitième de finale se disputera à 4h, et un quart à 3h. Une programmation qui demande un peu de préparation en amont.

Morphée, morfler ou les deux

Les fans de sports US peuvent en témoigner : suivre un match en pleine nuit comporte son lot de risques. Souvent décalé sur le fuseau américain pour suivre la NBA et la NFL, Steven s’endort régulièrement devant. Voire avant. « Me coucher à minuit pour me réveiller à 2h, je ne sais pas faire. J’ai déjà essayé, mais 50% du temps, je n’arrive pas à me réveiller et donc je rate le match . Je suis plus adepte du »je force pour rester éveillé » , quitte à m’endormir avant que ça commence. Ça m’arrive souvent de me réveiller en plein milieu du truc. Ce qui est complètement con comme stratégie , admet ce fan du Miami Heat. La vraie solution à mon avis, c’est le coup du réveil. » À sa décharge, les bras de Morphée sont particulièrement coriaces à ce moment-là.…

Tous propos recueillis par QB.

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com