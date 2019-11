Comment fonctionnent les technologies de reconnaissance faciale ?

Il est trompeur de parler de reconnaissance faciale au singulier : il existe plusieurs modes de fonctionnement différents, qui n'ont pas tous le même impact sur la vie privée.

On parle de plus en plus, en France, des technologies de reconnaissance faciale. Le secrétaire d'Etat au numérique, Cédric O, aimerait que la loi permette de mener davantage d'expérimentations, tandis que la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a publié son « code de la route » en la matière.

Derrière le terme passe-partout de « reconnaissance faciale » se cachent des technologies différentes. Techniquement voisines, elles ne soulèvent pas du tout les mêmes enjeux en matière de protection des données et de libertés publiques.

Le premier usage, le moins conséquent en matière de protection des données personnelles, consiste en la vérification de l'identité en comparant l'image d'une personne avec celle qui est stockée, par exemple dans son passeport. Dans ce cas, il n'y a pas constitution d'une base de données, simplement une comparaison. C'est le même mécanisme qui permet de déverrouiller certains téléphones.

Techniquement, c'est le dispositif de reconnaissance faciale le plus au point. Mais comme pour tous les usages de cette technologie, la fiabilité du dispositif dépend directement de la qualité de l'image prise comme de celle à laquelle on la compare.

Il est également possible de comparer l'image d'un individu avec une base de données préalablement constituée, par exemple dans le cadre d'un portique de sécurité biométrique dans une entreprise qui compare chaque personne se présentant à une base de personnes autorisées à pénétrer dans l'enceinte de la société.

