Comment expliquer la filiale Olympiakos-Ajaccio et ses transferts ?

Garantie sans péage, la liaison entre le club grec et la ville corse est empruntée par de nombreux joueurs ces dernières années. À l'origine de cette filiale qui enchante tout le monde, deux anciens de l'Olympique de Marseille reconvertis agents : Pierre Issa et Salim Arrache.

Une liste longue comme le bras armé

Au bout du compte, Patrick Valéry était peut-être un précurseur. En 2001, l'ancien latéral connu pour ses tacles pas très tendres fait un choix étonnant : celui de quitter la Corse, qui a vu naître son père, pour rejoindre la Grèce. Au revoir Bastia, bonjour l'Áris., remet-il.Une décision surprenante, donc, qui ne le serait plus du tout actuellement. Car aujourd'hui, le chemin entre l'Île de Beauté et le pays des Balkans est tout tracé. Pas grâce au SCB, non, mais plutôt à sa ville ennemie. Multipliant les transferts avec l'Olympiakos Le Pirée ces dernières années, Ajaccio a en effet construit une véritable autoroute liant les deux lieux et largement empruntée par les footballeurs. Une autoroute consacrée aux joueurs et aux agents, même.À l'heure d'affronter