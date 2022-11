Comment être un bon troisième gardien à la Coupe du monde ?

Dans chaque valise de sélectionneur, il y a un homme (quasiment) sûr de ne pas participer à la moindre minute de la Coupe du monde. Un homme dont l'attitude est pourtant déterminante pour le bien du groupe, et la victoire finale. Cet homme, c'est le troisième gardien. Trois d'entre eux prennent le temps d'évoquer leur expérience dans ce rôle aussi ingrat que particulier.

Le casting :

L'annonce de la sélection

"En 1998, on choisit Charbonnier à la place de Letizi, parce que Charbo sort d'une saison énorme à Auxerre, où il était exceptionnel." Philippe Bergeroo

, troisième gardien des Bleus (2000, 2002), troisième gardien des Bleus (1984, 1986) et entraîneur des gardiens tricolores (1990-1998), troisième gardien du Cameroun (2010)Quand vous écoutez la liste, c'est exceptionnel d'être dans les trois meilleurs. Il ne faut pas oublier que d'autres voudraient être là. Ensuite, le nombre de joueurs change tout. En 1984, on était 20, donc en tant que numéro 3, j'étais toujours sur la feuille de match. En 1986, on était 22, donc ce n'était plus le cas. Là, j'ai pu me sentir inutile.Tout dépend de si on a déjà été convoqué, si on a été sur les derniers rassemblements, et si on était déjà numéro 3 ou pas. Mais la première réaction, pour tous ceux qui ont la chance de participer à ces compétitions internationales, en voyant son nom on explose de joie, évidemment. À chaque fois, il y a trois ravis et des déçus. En 2000, j'avais été agréablement surpris et pris ça de façon très très positive. C'était une reconnaissance sur le coup. Ensuite, on prend la notion des responsabilités que ça implique de représenter le pays.À l'époque, ça allait très vite pour moi. C'était ma deuxième saison en Ligue 1, j'étais prêté à Valenciennes. J'avais fait une série de matchs en Ligue 1, la CAN, et puis la Coupe du monde. Troisième gardien, c'était du pain béni ! J'étais le plus jeune des trois et en repensant à tout ça, j'ai beaucoup travaillé, je venais de loin. C'était mérité, je trouve.Dans ma logique, on prend les trois meilleurs. L'état d'esprit compte, mais moins. En 1998, on choisit Charbonnier à la place de Letizi, parce que Charbo sort d'une saison énorme à Auxerre, où il était exceptionnel. Malheureusement pour lui, Letizi avait raté son match en… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com