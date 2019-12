Comment est désignée la «personnalité de l'année» de Time Magazine

« Et la personnalité de l'année est... ». Tradition médiatique, depuis 1927, Time distingue celui ou celle qui a le plus marqué l'actualité de l'an écoulé. Pour cette édition 2019, le magazine américain a choisi de mettre en lumière la militante pour la défense de l'environnement, Greta Thunberg.La jeune Suédoise de 16 ans bat le record du lauréat le plus jeune, faisant mieux que Charles Lindbergh, choisi en 1927 alors qu'il avait 25 ans. Mais qui sont vraiment ceux qui effectuent ce choix, et selon quels critères tranchent-ils ? Éléments d'explication sur cette « Person of the Year » à l'écho planétaire.Qui choisit la personnalité de l'année ? Au mois de septembre, tous les employés de Time sont conviés à une réunion. Chacun dispose de cinq minutes pour proposer un nom et expliquer pourquoi le magazine devrait choisir cette personnalité. À ce stade, « aucun nom n'est écarté », aussi surprenant qu'il soit, expliquait Time en 2015. Au fil des semaines, la liste des prétendants se raccourcit, tout comme le nombre de journalistes impliqués dans le processus, jusqu'à ce qu'une liste de dix noms, puis de cinq finalistes, soit établie.Parallèlement, les lecteurs du magazine sont invités depuis plus de vingt ans à voter. S'ils sont pris en compte par la rédaction, ils ne présagent en rien de son choix final. Sur les 27 millions de votes comptabilisés cette année, Greta Thunberg est arrivée en 5e position derrière l'acteur Keanu Reeves avec environ 4 % des voix. Ce sont les manifestants pro-démocratie de Hong Kong qui sont arrivés en tête avec 30 % des votes.Seule une poignée d'informés savent qui est la personnalité de l'année avant que son nom ne soit dévoilé. Pour éviter les fuites, Time annonce son choix avant même que le numéro spécial sur la personnalité de l'année ne soit envoyé à l'imprimeur.Qui peut être désigné personnalité de l'année ? Selon Time, il faut ...