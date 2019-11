Comment Emmanuel Macron veut parachever «la réconciliation» avec les maires

Revenant sur l'année écoulée, un proche d'Emmanuel Macron confie : « Ce qu'a appris le président, c'est ce que vivent les gens. Entre un techno éclairé et un élu qui est au contact des gens, il écoutera l'élu. » Une leçon retenue d'un mouvement social inédit au cours duquel il s'est retrouvé seul face à la colère des Gilets jaunes. Son entourage le fait valoir, alors que s'ouvre le Congrès des Maires de France et que les élections municipales approchent, « il a mesuré à quel point les élus locaux sont importants ». Outre son habituelle garde rapprochée, le chef de l'Etat consulte ainsi, nous dit-on, régulièrement ses ministres dotés d'un ancrage local, dont Sébastien Lecornu ou Gérald Darmanin, qui lui fait remonter ses impressions lorsqu'il rentre de Tourcoing (Nord). « Cela vaut un bon sondage », vante un conseiller ministériel.Entre le jeune président et les maires, la relation n'eut pourtant rien d'évident au début du quinquennat. « Emmanuel a été élu à l'Elysée sans un parcours préalable d'élu local. Il se disait : j'y suis arrivé, on peut faire sans. Cette France qui ronchonne en permanence, ça l'énervait », témoigne l'un de ses proches. Les élus locaux se sentent malmenés, voire méprisés, court-circuités, par le nouveau locataire de l'Elysée, étiqueté président des villes, qui déroule ses réformes à fond de train. Les coupes budgétaires de l'été 2017 n'arrangent rien. « Il ne pouvait pas rencontrer d'élus sans se faire engueuler », se souvient un parlementaire LREM. En face, l'Elysée vit ces critiques comme « injustes », selon un collaborateur du Palais. « Il y a eu une utilisation politique des associations d'élus par les oppositions », dénonce le même.«Une sorte de réchauffement»Les Gilets jaunes sont passés par là, façon bourrasque. Et c'est vers les maires qu'Emmanuel Macron s'est tourné. « La crise les a remis au centre ...