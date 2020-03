Comment deux sénateurs américains ont empoché le pactole au début de l'épidémie

L'affaire fait grand bruit aux États-Unis et tombe au plus mal pour la classe politique américaine, accusée d'avoir sous-estimé l'ampleur des conséquences de l'épidémie du nouveau coronavirus. En effet, des élus, bien informés, auraient pris discrètement leurs dispositions pour tirer profit de cette crise planétaire. Et alors que l'Amérique se prépare à un choc économique violent, certains auraient déjà mis leurs économies de côté?Lire aussi Gérard Araud ? Trump a deux ennemis : Biden et le coronavirusTout commence le 24 janvier 2020. Pour les Américains, le coronavirus est encore une menace lointaine et peu précise. Ce « virus chinois », comme l'appelle Donald Trump, ne touche à ce moment-là? qu'une seule personne sur le territoire américain, dans la région de Seattle. L'économie est florissante, et le pays se passionne surtout pour les primaires démocrates.À Wall Street, le Dow Jones va de record en record et personne ne remarque une vente, même importante, au milieu du flot des transactions. La richissime sénatrice républicaine Kelly Loeffler, qui possède un vaste portefeuille d'actions, liquide bon nombre de celles-ci et empoche du même coup plusieurs millions de dollars.Rien d'illégal, jusque-là. Sauf que Mme Loeffler était le jour même à une réunion avec les plus éminents spécialistes du pays en matière de santé publique. Elle s'est même fendue d'un tweet à la sortie du briefing : « Merci pour le compte...