Comment cuisiner un bon maillot third ?

Tiens tiens : revoilà la Ligue des champions qui repointe son nez. Et comme la fashion week-end à chaque saison, elle entraîne dans son sillage son lot d'excentricité textile. La faute à des clubs qui cherchent à exister sur le plan marketing plus qu'esthétique. Mais d'ailleurs quels sont les ingrédients pour réaliser un bon maillot third ?

Étape 1 : se qualifier en Coupe d'Europe

Étape 2 : assumer que cette démarche est commerciale

Jordan de toi

Étape 3 : respecter les valeurs et l'histoire du club

Cela peut paraître idiot à dire, mais le principale motivation d'ajouter un troisième maillot à sa collection est et doit rester celle de le porter en Coupe d'Europe. Car quel est intérêt de se déguiser si c'est pour parader uniquement sur le terrain de la lanterne rouge au mois de novembre ? C'est pourtant le pari qu'ont tenté cette année quelques équipes comme Everton, qui a tenté une liquette couleur vert d'eau, dans lequel ils pourraient bien un jour se noyer. Si celui-ci est loin d'être inesthétique, il devrait rester au placard pendant une bonne partie de la saison. À moins que l'élégant Don Carlo ne veuille le garder dans un coin pour la saison prochaine ?Les clubs de foot ne peuvent s'en cacher, alors autant ne pas faire semblant : la majorité des troisièmes kits ont pour but de booster les ventes de maillots et de créer un phénomène de curiosité chez les fans. Et ce n'est pas le PSG qui dira le contraire : lors de la saison 2018-2019, le club de la capitale avait lancé sa première collaboration avec Jordan. Jackpot, ceux-ci ont représenté plus de 70% des maillots vendus par le club, à 90 euros pièce, on estime que c'est plus d'un million d'exemplaires qui ont été vendus. Autre point à prendre en compte : ces maillots sont en général présentés à la rentrée de septembre, presque trois mois après leset, ce qui laisse le temps aux fans les plus acharnés/aisés de s'offrir au moins deux jeu de maillot.Chaque club a une histoire, plus ou moins belle, mais une histoire quand même.