Comment Carlos Ghosn s'est préparé pour sa conférence de presse

Il est focalisé sur l'événement. Carlos Ghosn « s'imprègne, s'entraîne, répète », selon les mots de ses très proches, les propos qu'il prononcera ce mercredi, lors de sa conférence de presse. Avant, dans un deuxième temps, de répondre aux questions des journalistes du monde entier.Et d'apporter des explications sur son extravagante fuite. A-t-il quitté le Japon dans une caisse de musicien ? A-t-il été exfiltré par deux barbouzes américains, comme l'ont raconté des médias ? Comment a-t-il transité par la Turquie ? Est-il réellement entré légalement au Liban ? Autant de questions auxquelles va devoir répondre celui qui devait être jugé au Japon à partir d'avril 2020. A Tokyo, il fait l'objet de quatre inculpations, deux pour des revenus différés non déclarés aux autorités boursières par Nissan et deux autres pour abus de confiance aggravé. En France, il est sous la menace de plusieurs enquêtes, portant sur des dépenses réalisées alors qu'il dirigeait le groupe Renault-Nissan.Une seule escapade, dans un monastèreDepuis son arrivée à Beyrouth, l'ex-patron Carlos Ghosn n'a pas mis le nez dehors. Il a passé les 9 derniers jours entourés d'une poignée de personnes, son épouse, ses avocats, et Anne Méaux, en charge de sa communication.Traqué par les médias du monde entier, Carlos Ghosn ne s'est autorisé qu'une seule petite sortie, le lendemain du jour de l'an. « Nous nous sommes rendus au monastère de Saint-Charbel, confie Carole, son épouse. C'est à une heure de Beyrouth, dans les hauteurs. Nous sommes partis très tôt, il pleuvait et personne n'a l'a reconnu. J'ai vu beaucoup de gens prier, demander de l'aide à Dieu. Je me suis rendu compte que nous n'étions pas les seuls à avoir des problèmes. » LIRE AUSSI > Carole Ghosn : « Mon mari va faire éclater la vérité »Carlos Ghosn est un chrétien maronite qui pratique peu, mais à ce moment-là, « nous avions envie ...