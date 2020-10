Comment Carlo Ancelotti a transformé Everton

Porté par le meilleur début de saison de son histoire, Everton accueille Liverpool samedi pour un derby bouillant et récolte actuellement les fruits progressivement plantés par Carlo Ancelotti. Chronique d'une évolution stylistique.

Allan, le nœud tactique

Si un psychanalyste devait se plonger dans les dédales de la cervelle d'un supporter d'Everton, il ne lui faudrait sans doute pas dix minutes pour poser sa démission et balancer au feu sa thèse de fin d'étude. Sur l'échelle du sadomasochisme, filer tous les quinze jours à Goodison Park a longtemps ressemblé à une drôle d'aventure, qui ferait passer le Sexodrome de Pigalle pour Disneyland. Chaque saison, le même enchaînement : lumière, espoir, chute. Puis, quelques jours avant le Noël 2019, Carlo Ancelotti est sorti du sapin, avec son sourcil joueur, son gros CV et ses idées. Pendant sept mois, l'Italien a ensuite tourné et retourné Everton dans tous les sens, histoire de bien comprendre où il avait foutu les pieds, et a décidé pour de bon, fin juillet, dans la foulée d'une défaite humiliante à domicile face à un Bournemouth déjà relégué (1-3), qu'un coup de serpillère était obligatoire sous peine de voir les fans desgober une nouvelle saison sans goût. Résultat, le bon Carlo, qui a dirigé cet été sa première préparation au club, a filé dans le bureau de son proprio, Farhad Moshiri, et lui a demandé une nouvelle série de chèques, l'homme d'affaires irano-britannique ayant déjà balancé plus de 200 millions d'euros sur le marché des transferts depuis son arrivée en février 2016. Verdict : six recrues ont déboulé en ville (Allan, James Rodríguez, Niels Nkounkou, Abdoulaye Doucouré, Ben Godfrey, Robin Olsen) et quelques hommes ont été mis à la porte, à commencer par Morgan Schneiderlin, trop peu créatif et transféré à Nice. Et conséquence : Everton a raflé ses sept premiers combats de la saison toutes compétitions confondues, surfe sur le meilleur début de saison de son histoire, est seul leader de Premier League et tourne à une moyenne de trois buts par match en championnat. Pas mal à l'heure de défier Liverpool, qui a encore les joues rougies par les torgnoles reçues sur la pelouse d'Aston Villa (7-2) avant la trêve, et assez pour entrouvrir la porte d'un premier succès dans le derby depuis dix ans.Le premier exploit d'Ancelotti est d'avoir filé à chacun de ses joueurs l'envie de se jeter dans un pogo, ce qui n'était pas gagné lorsqu'on Lire la suite de l'article sur SoFoot.com