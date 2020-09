Comment Brentford a offert un titre de champion du monde à Julian Alaphilippe

Ce dimanche, Julian Alaphilippe a ramené le maillot arc-en-ciel à la maison. Une première pour un Français depuis 23 ans. Mais les spécialistes capillaires savent très bien que cette période de disette n'a rien d'un hasard.

Les Bees volent sans Stewart...

Le mulet n'est pas encore l'apanage des ringards...

Laurent Brochard porte la couette au sommet...

Il en a gros sur la patate, le petit Roderick. Lui qui a bouffé du foot à la louche, servi grassement par son coach de père ou son frère fana de joueurs écossais comme George Young et Gordon Smith. Lui, le gamin du nord de Londres, qui porte lesd'Arsenal dans son coeur. Pourtant, à 15 ans, c'est à Brentford qu'il tente sa chance. Mais le club de troisième division ne trouvera pas l'essai concluant. La suite de l'histoire ? Roderick deviendra Rod Steward, alias "", une légende du rock reconnaissable notamment avec une iconique coupe mulet. Et rien ne dit que le foot anglais aurait accepté une telle excentricité.À la fin des années 60, le phénomène de mode est tel que Paul McCartney et David Bowie en Angeterre, puis Johnny Hallyday et Francis Cabrel en France, se font les chantres de la nuque longue, avant que celle-ci conquiert d'autres sphères. ", explique aula spécialiste de la coiffure Pamela Church Gibson." S'il n'a pu influencer son sport sur les pelouses, Rod Stewart a donc réussi à le faire sur le terrain capillaire.Mais d'autres sportifs ont aussi succombé à la même vague que les footeux Rudi Völler, Chris Waddle ou Tony Vairelles. Laurent Brochard en fait justement partie, et tant pis si cela ne plait pas à ses camarades du peloton. L'Irlandais Sean Kelly, vainqueur de la Vuelta 1988, ne manque pas l'occasion de tester son français, appris en 1976 auprès de Jean de Gribaldy, lors d'une expérience de six mois au Vélo Club de Metz. Et quand le rouquin croise Laurent Brochard, alors jeune coureur, il ne mâche pas ses mots. "