Comment bien se branler devant le choc Leeds-Manchester City

Ce samedi, à l'occasion de l'accouplement orgasmique entre Manchester City et Leeds United en Premier League, Pep Guardiola et Marcelo Bielsa se retrouvent pour une parade nuptiale qui en fait fantasmer plus d'un. Si des sommets de beau jeu sont atteints, le nirvana pourrait rapidement inonder les cerveaux envoûtés des fans devant la rencontre. Qu'ils soient groupies de Pep, de Marcelo ou d'aucun des deux. Alors, comment prendre véritablement son pied devant ce match ? Eléments de réponse, tout en douceur, avec des spécialistes de la question.

LeedsManchester City Samedi 3 octobre à 18h30 Premier League Diffusion sur

Bielsa-Guardiola,

Bonne nouvelle ! Ce samedi, à 18h30, pas besoin de chercher pendant des heures un potentiel film rêvé pour la traditionnelle séance hebdomadaire (ou quotidienne, voire mensuelle) de plaisir solitaire. L'acte sexuel entre le Manchester City de Pep Guardiola et le Leeds United de Marcelo Bielsa devrait, en théorie, amplement suffire au bonheur de chacun. Et pour cause : quand la philosophie des deux managers exprime sa quintessence sur le terrain et que leurs plans de jeu sont respectés à la lettre, le résultat est de l'ordre du Beau. Du grandiose, même. Un esthétisme tel qu'il en devient jubilatoire... jusqu'à l'orgasme.